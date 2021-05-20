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    Главная / Торги / КАБЕЛЬ КГ 7Х2,5-30м ПРОВОД КОМПЕНС.ПТФФГ ХА 2Х1.5-400м КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х120-100м ПРОВОД ПВ3 1Х150-330м

    КАБЕЛЬ КГ 7Х2,5-30м ПРОВОД КОМПЕНС.ПТФФГ ХА 2Х1.5-400м КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х120-100м ПРОВОД ПВ3 1Х150-330м

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105819Дата и время окончания срока приема заявок КАБЕЛЬ КГ 7Х2,5-30м ПРОВОД КОМПЕНС.ПТФФГ ХА 2Х1.5-400м КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х120-100м ПРОВОД ПВ3 1Х150-330мКаменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105819

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3/30006169,4/30006094

    Наименование закупки

    КАБЕЛЬ КГ 7Х2,5-30м ПРОВОД КОМПЕНС.ПТФФГ ХА 2Х1.5-400м КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х120-100м ПРОВОД ПВ3 1Х150-330м

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    3439 доб.39-52-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ShinkarevaEP@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шинкарева Елена Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КАБЕЛЬ КГ 7Х2,5-30м ПРОВОД КОМПЕНС.ПТФФГ ХА 2Х1.5-400м КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х120-100м ПРОВОД ПВ3 1Х150-330м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 07:00 GMT +320.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105819Дата и время окончания срока приема заявок КАБЕЛЬ КГ 7Х2,5-30м ПРОВОД КОМПЕНС.ПТФФГ ХА 2Х1.5-400м КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х120-100м ПРОВОД ПВ3 1Х150-330мКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 07:0020.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105819Дата и время вскрытия заявок КАБЕЛЬ КГ 7Х2,5-30м ПРОВОД КОМПЕНС.ПТФФГ ХА 2Х1.5-400м КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х120-100м ПРОВОД ПВ3 1Х150-330мКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2021 07:0020.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105819Подведение итогов не позднее КАБЕЛЬ КГ 7Х2,5-30м ПРОВОД КОМПЕНС.ПТФФГ ХА 2Х1.5-400м КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х120-100м ПРОВОД ПВ3 1Х150-330мКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.202120.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105819Подведение итогов не позднее КАБЕЛЬ КГ 7Х2,5-30м ПРОВОД КОМПЕНС.ПТФФГ ХА 2Х1.5-400м КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х120-100м ПРОВОД ПВ3 1Х150-330мКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КАБЕЛЬ КГ 7Х2,5-30м ПРОВОД КОМПЕНС.ПТФФГ ХА 2Х1.5-400м КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х120-100м ПРОВОД ПВ3 1Х150-330м

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. 3.В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    27.32

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАБЕЛЬ КГ 7Х2,5-30м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "ПРОВОД КОМПЕНС.ПТФФГ ХА 2Х1.5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 3"

    "КАБЕЛЬ ВВГНГ 4Х120"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "ПРОВОД ПВ3 1Х150"

    Кол-во: 330

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