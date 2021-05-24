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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110270081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приборы учета
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 14:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355012, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ МАЯКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
355012, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ МАЯКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 918 804-70-73
Факс
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Адрес электронной почты
Koshuba@stavgorgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошуба Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Ставрополь
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приборы учета
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приборы учета
Начальная цена
620 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ
Адрес местонахождения
355012, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ МАЯКОВСКОГО, 9,
355012, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ МАЯКОВСКОГО, 9
26.51.63.110
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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