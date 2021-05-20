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Номер извещения
ГП105828
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
масло гидравлическое Волтес МГС 46
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-06-80
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
merzlyakovaom@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мерзлякова Олеся Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 14:00 GMT +320.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105828Дата и время окончания срока приема заявок масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 14:0020.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105828Дата и время вскрытия заявок масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя Ижевск
Подведение итогов не позднее
03.06.2021 13:0003.06.2021 13:0003.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105828Подведение итогов не позднее масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
19.20.29.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3600
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