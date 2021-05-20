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    Главная / Торги / масло гидравлическое Волтес МГС 46

    масло гидравлическое Волтес МГС 46

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105828Дата и время окончания срока приема заявок масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105828

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    масло гидравлическое Волтес МГС 46

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_2021.doc

    Спецификация_на_покупку_ТМЦ.doc

    тех_задание_масло_гидравлическое_Волтес_МГС_46_2_3_кв._2021_г..docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_6.0_ВОЛТЕС_МГС_46.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-06-80

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    merzlyakovaom@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мерзлякова Олеся Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 14:00 GMT +320.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105828Дата и время окончания срока приема заявок масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 14:0020.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105828Дата и время вскрытия заявок масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    03.06.2021 13:0003.06.2021 13:0003.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105828Подведение итогов не позднее масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 13:0003.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105828Подведение итогов не позднее масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями) согласно заявке покупателя

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    масло гидравлическое Волтес МГС 46 - 3 600 кг 2-3 квартал 2021 г. поставка частями (партиями)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 60 календарных дней, взаимозачет металлопродукцией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.130

    Масла гидравлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "масло гидравлическое Волтес МГС 46"

    Кол-во: 3600

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