Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для ГПА-10ДКС-09.0000-000-07 ДКС (2 очередь) УКПГ-8В Уренгойского

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110269973 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для ГПА-10ДКС-09.0000-000-07 ДКС (2 очередь) УКПГ-8В Уренгойского Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Документация процедуры 1008_ЗП_УТО_5.zip

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