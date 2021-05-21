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Номер извещения
32110269842
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка снегоуборочного трактора со снегоуборочной машиной и с прицепным пескоразбрасывателем для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.05.2021 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 495 572-24-71
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поляков Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Химки АО "МКБ "Факел"
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Поставка трактора МТЗ 82.1 со снегоуборочной машиной СУ 2.1 ОМ и с прицепным пескоразбрасывателем РС-05 или эквивалент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трактора МТЗ 82.1 со снегоуборочной машиной СУ 2.1 ОМ и с прицепным пескоразбрасывателем РС-05 или эквивалент Химки АО "МКБ "Факел"
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269842Дата и время вскрытия заявок Поставка трактора МТЗ 82.1 со снегоуборочной машиной СУ 2.1 ОМ и с прицепным пескоразбрасывателем РС-05 или эквивалент Химки АО "МКБ "Факел"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трактора МТЗ 82.1 со снегоуборочной машиной СУ 2.1 ОМ и с прицепным пескоразбрасывателем РС-05 или эквивалент
Начальная цена
2 735 555,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
29.10.59.329
29.10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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