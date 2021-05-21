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    Главная / Торги / Поставка снегоуборочного трактора со снегоуборочной машиной и с прицепным пескоразбрасывателем для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Поставка снегоуборочного трактора со снегоуборочной машиной и с прицепным пескоразбрасывателем для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трактора МТЗ 82.1 со снегоуборочной машиной СУ 2.1 ОМ и с прицепным пескоразбрасывателем РС-05 или эквивалент Химки АО "МКБ "Факел"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110269842

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка снегоуборочного трактора со снегоуборочной машиной и с прицепным пескоразбрасывателем для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.05.2021 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение.docx

    техническое_задание.docx

    Проект_Договора__снегоуборочный_трактор__закупка_2021_11_.docx

    Единичные_расценки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 495 572-24-71

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поляков Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки АО "МКБ "Факел"

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные специального назначения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трактора МТЗ 82.1 со снегоуборочной машиной СУ 2.1 ОМ и с прицепным пескоразбрасывателем РС-05 или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269842Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трактора МТЗ 82.1 со снегоуборочной машиной СУ 2.1 ОМ и с прицепным пескоразбрасывателем РС-05 или эквивалент Химки АО "МКБ "Факел"

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269842Дата и время вскрытия заявок Поставка трактора МТЗ 82.1 со снегоуборочной машиной СУ 2.1 ОМ и с прицепным пескоразбрасывателем РС-05 или эквивалент Химки АО "МКБ "Факел"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269842Подведение итогов не позднее Поставка трактора МТЗ 82.1 со снегоуборочной машиной СУ 2.1 ОМ и с прицепным пескоразбрасывателем РС-05 или эквивалент Химки АО "МКБ "Факел"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трактора МТЗ 82.1 со снегоуборочной машиной СУ 2.1 ОМ и с прицепным пескоразбрасывателем РС-05 или эквивалент

    Начальная цена

    2 735 555,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59.329

    Снегоочистители прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автомобилей специального назначения"

    Кол-во: 1.00000

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