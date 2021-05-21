Поставка снегоуборочного трактора со снегоуборочной машиной и с прицепным пескоразбрасывателем для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110269842 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка снегоуборочного трактора со снегоуборочной машиной и с прицепным пескоразбрасывателем для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина

Все закупки и тендеры АО МКБ Факел Юридический адрес 141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33 Почтовый адрес 141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33 Контактный телефон +7 495 572-24-71 Факс +7 495 573-83-47 Адрес электронной почты tender@npofakel.ru Ф.И.О. контактного лица Поляков Дмитрий Николаевич Место рассмотрения предложений Химки АО "МКБ "Факел" Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Средства автотранспортные специального назначения Ключевые слова:

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