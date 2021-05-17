поставка блок контейнера в количестве с учётом доставки до с. Тербуны, Липецкой области. (исполнение согласно технического задания во вложение

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105809 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки поставка блок контейнера в количестве с учётом доставки до с. Тербуны, Липецкой области. (исполнение согласно технического задания во вложение Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры техническое_задание_БК.docx

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕРНОЗЕМЬЕ

Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ Юридический адрес 399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б Почтовый адрес 399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б Контактный телефон +7 905 044-89-35 Факс -- Адрес электронной почты agerasimov@oil48.com Ф.И.О. контактного лица Герасимов Алексей Александрович Место рассмотрения предложений Тербунский район Закупки и тендеры Липецкая область Ключевые слова:

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