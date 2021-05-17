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Номер извещения
ГП105809
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка блок контейнера в количестве с учётом доставки до с. Тербуны, Липецкой области. (исполнение согласно технического задания во вложение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Почтовый адрес
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
Контактный телефон
+7 905 044-89-35
Факс
--
Адрес электронной почты
agerasimov@oil48.com
Ф.И.О. контактного лица
Герасимов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Тербунский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 12:30 GMT +317.05.2021 12:3017.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105809Дата и время окончания срока приема заявок поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области. Тербунский район
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 13:0017.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105809Дата и время вскрытия заявок поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области. Тербунский район
Подведение итогов не позднее
17.05.2021 17:0017.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105809Подведение итогов не позднее поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области. Тербунский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ
Адрес местонахождения
399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б
41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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