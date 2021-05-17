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    Главная / Торги / поставка блок контейнера в количестве с учётом доставки до с. Тербуны, Липецкой области. (исполнение согласно технического задания во вложение

    поставка блок контейнера в количестве с учётом доставки до с. Тербуны, Липецкой области. (исполнение согласно технического задания во вложение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:3017.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105809Дата и время окончания срока приема заявок поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области. Тербунский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105809

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка блок контейнера в количестве с учётом доставки до с. Тербуны, Липецкой области. (исполнение согласно технического задания во вложение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 13:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое_задание_БК.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Юридический адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Почтовый адрес

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Контактный телефон

    +7 905 044-89-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    agerasimov@oil48.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Герасимов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тербунский район

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 12:30 GMT +317.05.2021 12:3017.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105809Дата и время окончания срока приема заявок поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области. Тербунский район

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 13:0017.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105809Дата и время вскрытия заявок поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области. Тербунский район

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2021 17:0017.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105809Подведение итогов не позднее поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области. Тербунский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.05.202117.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105809Подведение итогов не позднее поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области. Тербунский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка БК в количестве 2 шт. с учётом доставки до с. Тербуны Липецкой области.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЧЕРНОЗЕМЬЕ
    Все закупки и тендеры ЧЕРНОЗЕМЬЕ

    Адрес местонахождения

    399540, Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, д.1Б

    Классификатор ОКПД2

    41.2

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "блок контейнер "

    Кол-во: 2

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