www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110269884
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нефтепродуктов (наливной)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-90
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
zakupki@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забродова Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нефтепродуктов (наливной)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 04:30 GMT +324.05.2021 04:3024.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269884Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов (наливной)Железногорск
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 04:3024.05.2021 04:3024.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269884Дата и время вскрытия заявок Поставка нефтепродуктов (наливной)Железногорск
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 08:2525.05.2021 08:2525.05.2021 08:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269884Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов (наливной)Железногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов (наливной)
Начальная цена
9 137 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
45 687,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
19.20.21.300
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 148006.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.