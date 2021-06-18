www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105808
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка «Моноблочной фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13548
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
P.Danilov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилов Павел Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка «Моноблочной фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2021 15:00 GMT +318.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105808Дата и время окончания срока приема заявок Поставка «Моноблочной фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ».Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2021 15:3018.06.2021 15:3018.06.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105808Дата и время вскрытия заявок Поставка «Моноблочной фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ».Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 17:0024.09.2021 17:0024.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105808Подведение итогов не позднее Поставка «Моноблочной фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка «Моноблочной фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотвествии с Извещением.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, стр.2, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.14.13
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.