Поставка «Моноблочной фонтанной арматуры 105 МПа» для нужд ОАО «Ямал СПГ».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар - 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения на основании оригиналов счета-фактуры, оформленных согласно НК РФ, товарной накладной, копии ТТН или ж/д накладной.* ** 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ/услуг на основании оригиналов счета, счета-фактуры, оформленного согласно НК РФ, Акта сдачи-приемки выполненных работ/услуг.