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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105811
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и заказу транспорта в 2021 году для нужд АО «СТМ», его дочерних, зависимых и управляемых Обществ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 13:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620026, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Розы Люксембург, стр. 51
Почтовый адрес
620026, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Розы Люксембург, стр. 51
Контактный телефон
+7 495 258-71-61 доб. 0354
Факс
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Адрес электронной почты
LinnikTI@sinara-group.com
Ф.И.О. контактного лица
Линник Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и заказу транспорта в 2021 году для нужд АО «СТМ», его дочерних, зависимых и управляемых Обществ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 10:30 GMT +331.05.2021 10:3031.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105811Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и заказу транспорта в 2021 году для нужд АО «СТМ», его дочерних, зависимых и управляемых ОбществЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2021 17:0031.05.2021 17:0031.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105811Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и заказу транспорта в 2021 году для нужд АО «СТМ», его дочерних, зависимых и управляемых ОбществЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.07.2021 23:5916.07.2021 23:5916.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105811Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и заказу транспорта в 2021 году для нужд АО «СТМ», его дочерних, зависимых и управляемых ОбществЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
16.07.202116.07.2021 23:5916.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105811Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и заказу транспорта в 2021 году для нужд АО «СТМ», его дочерних, зависимых и управляемых ОбществЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и заказу транспорта в 2021 году для нужд АО «СТМ», его дочерних, зависимых и управляемых Обществ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620026, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Розы Люксембург, стр. 51
55.1
55.20
17.23
49
Документация лота
Кол-во:
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