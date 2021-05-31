Оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и заказу транспорта в 2021 году для нужд АО «СТМ», его дочерних, зависимых и управляемых Обществ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105811 Уникальный номер закупки б/н Номер закупки б/н Наименование закупки Оказание услуг по оформлению проездных документов (авиа и ж/д билеты), виз, бронированию гостиниц и заказу транспорта в 2021 году для нужд АО «СТМ», его дочерних, зависимых и управляемых Обществ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ

Все закупки и тендеры АО СТМ Юридический адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Розы Люксембург, стр. 51 Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Розы Люксембург, стр. 51 Контактный телефон +7 495 258-71-61 доб. 0354 Факс {} Адрес электронной почты LinnikTI@sinara-group.com Ф.И.О. контактного лица Линник Татьяна Ивановна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова: транспорт

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