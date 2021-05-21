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Номер извещения
ГП105816
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Кабельная продукция, кабельные наконечники.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68743
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
aslepov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слепов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабельная продукция, кабельные наконечники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 12:30 GMT +321.05.2021 12:3021.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105816Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция, кабельные наконечники.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
19.06.2021 15:3019.06.2021 15:3019.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105816Подведение итогов не позднее Кабельная продукция, кабельные наконечники.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция, кабельные наконечники.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 68
Кол-во: 350
Кол-во: 360
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 220
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 500
Кол-во: 550
Кол-во: 70
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 65
Кол-во: 80
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 350
Кол-во: 350
Кол-во: 350
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 150
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