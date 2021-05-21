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    Главная / Торги / Запрос предложений. Кабельная продукция, кабельные наконечники.

    Запрос предложений. Кабельная продукция, кабельные наконечники.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:3021.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105816Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция, кабельные наконечники.БелорецкийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105816

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Кабельная продукция, кабельные наконечники.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация_АО_БМК_по_отсрочке.xls

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Запрос_предложений__Кабельная_продукция__кабельные_наконечники.doc

    Техническое_задание__кабельная_продукция_для_К.Р._ПЦ__ЦРиТОЭО.doc

    Техническое_задание__кабельная_продукция__ЦРиТОЭО.doc

    Техническое_задание_на_кабели_и_провода_ЦР_и_ТОМО.docx

    Формат_нашего_договора_new.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68743

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    aslepov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слепов Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельная продукция, кабельные наконечники.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 12:30 GMT +321.05.2021 12:3021.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105816Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция, кабельные наконечники.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2021 15:3019.06.2021 15:3019.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105816Подведение итогов не позднее Кабельная продукция, кабельные наконечники.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.202119.06.2021 15:3019.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105816Подведение итогов не позднее Кабельная продукция, кабельные наконечники.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция, кабельные наконечники.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель КГ 2х1,5"

    Кол-во: 68

    "Позиция 2"

    "Кабель КГ 4х2,5"

    Кол-во: 350

    "Позиция 3"

    "Кабель КГ 4х4"

    Кол-во: 360

    "Позиция 4"

    "Кабель КГ 4х6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Кабель КГ 4х10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Кабель КГ 4х16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Кабель КГ 4х35"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Кабель КГхл 4х50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Кабель РПШ 7х2,5"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Провод РКГМ 1х2,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Провод ПВ -3 1х1,0 (серый)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Провод ПВ3 1х35 (белый)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Провод ПВ3 1х50 (белый)"

    Кол-во: 220

    "Позиция 14"

    "Провод ПВ3 1х70 (белый)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Провод ПВ3 1х120 (белый)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Провод ПВС 2х1,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Провод ПВС 3х2,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ -50-10-11"

    Кол-во: 150

    "Позиция 19"

    "Наконечник гильзы Е 1012"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Наконечник НКИ 2 -6 (100шт)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Кабельные наконечники НКИ 1,25-4 кольцо 0,5-1,5 (100 шт.упак.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Кабельные наконечники E 1508 1,5мм2"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Кабель КГхл 3х2,5+1х1,5"

    Кол-во: 550

    "Позиция 24"

    "Кабель КГ 3х25+1х10"

    Кол-во: 70

    "Позиция 25"

    "Кабель КГ 3х35+1х25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Кабель КВВГ 7х1,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Кабель ВВГ 4х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Кабель ВВГ 4х16"

    Кол-во: 65

    "Позиция 29"

    "Провод РКГМ 50"

    Кол-во: 80

    "Позиция 30"

    "Провод РКГМ 70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Провод ПТГВМ 2х2,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 32"

    "Провод термоэлектродный ТПК2080(1) CER"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Кабельные наконечники ТМ 25-8-8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Медный наконечник ТМ 35-10-9"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Медный наконечник ТМ 70-10-13 УХЛ3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Кабельные наконечники ТА 50-10-9"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Кабельные наконечники ТА 70-10-12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Кабельные наконечники ТА 95-12-13"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Кабель КГ 3х4+1х2,5"

    Кол-во: 300

    "Позиция 40"

    "Кабель КГ 4х25+1х16"

    Кол-во: 300

    "Позиция 41"

    "Провод ПВЗ 1х1,5"

    Кол-во: 250

    "Позиция 42"

    "Провод ПВЗ 1х2,5"

    Кол-во: 250

    "Позиция 43"

    "Провод ПВЗ 1х4"

    Кол-во: 350

    "Позиция 44"

    "Провод ПВЗ 1х6"

    Кол-во: 350

    "Позиция 45"

    "Провод ПВЗ 1х10"

    Кол-во: 350

    "Позиция 46"

    "Кабель КГ 1х25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 47"

    "Кабель КГ 2х2,5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 48"

    "Кабель КГ 1х10"

    Кол-во: 150

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