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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз» для нужд акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз» для нужд акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269808Дата и время окончания срока приема заявок Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110269808

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз» для нужд акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    152.РК.4.8.2021_Приложение___2___Техническое_задание.docx

    152.РК.4.8.2021_Приложение__1___Проект_договора.docx

    152.РК.4.8.2021_ДОЗ_ЦЭНКИ_СК_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269808Дата и время окончания срока приема заявок Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269808Дата и время вскрытия заявок Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 23:5928.05.2021 23:5928.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269808Подведение итогов не позднее Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 23:5928.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269808Подведение итогов не позднее Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»

    Начальная цена

    52 934 269,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 646 713,46 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    2 646 713,46

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    65.12.49.000

    Услуги по страхованию имущества от прочих повреждений

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

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