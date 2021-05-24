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Номер извещения
32110269808
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз» для нужд акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (АО «ЦЭНКИ»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43
Факс
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Адрес электронной почты
info@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269808Дата и время окончания срока приема заявок Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269808Дата и время вскрытия заявок Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»Москва
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 23:5928.05.2021 23:5928.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269808Подведение итогов не позднее Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Cтрахование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа «Протон», «Союз»
Начальная цена
52 934 269,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 646 713,46 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
65.12.49.000
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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