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    Главная / Торги / Услуги по аренде спецтехники

    Услуги по аренде спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 11:5924.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269801Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по аренде спецтехники (мини-экскаватор) (филиал Ярославль Газ-Сервис в г. Ростове)ЯрославльПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110269801

    Уникальный номер закупки

    134-21

    Номер закупки

    134-21

    Наименование закупки

    Услуги по аренде спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_СМП___134_21.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_СМП___134_21.docx

    Приложение__2_к_ТЗ_134_21.docx

    Техническое_задание__134_21.docx

    ПД_возмездного_ОУ_по_заявкам__типов.___134_21.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Юридический адрес

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Контактный телефон

    4852402519

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    klevakin@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клевакин Борис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ярославль

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по аренде спецтехники (мини-экскаватор) (филиал Ярославль Газ-Сервис в г. Ростове)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269801Подведение итогов не позднее Услуги по аренде спецтехники (мини-экскаватор) (филиал Ярославль Газ-Сервис в г. Ростове)Ярославль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по аренде спецтехники (мини-экскаватор) (филиал Ярославль Газ-Сервис в г. Ростове)

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Классификатор ОКПД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие"

    Кол-во: 1.00000

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