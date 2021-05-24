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Номер извещения
32110269738
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство газопровода-ввода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 13:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,
Почтовый адрес
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20
Контактный телефон
4852402519
Факс
--
Адрес электронной почты
klevakin@yaroblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клевакин Борис Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ярославль
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по строительству газопровода-ввода по адресам: г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Крупской, ул.. Чаадаева, д.58; г. Ярославль, ограниченная улицами Чаадаева, Декабристов, пер. Софьи Перовской, уч.105
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269738Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству газопровода-ввода по адресам: г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Крупской, ул.. Чаадаева, д.58; г. Ярославль, ограниченная улицами Чаадаева, Декабристов, пер. Софьи Перовской, уч.105Ярославль
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству газопровода-ввода по адресам: г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Крупской, ул.. Чаадаева, д.58; г. Ярославль, ограниченная улицами Чаадаева, Декабристов, пер. Софьи Перовской, уч.105
Начальная цена
196 397,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
Адрес местонахождения
150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,
150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20
43.2
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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