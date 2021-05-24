Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Строительство газопровода-ввода

    Строительство газопровода-ввода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 11:5924.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269738Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству газопровода-ввода по адресам: г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Крупской, ул.. Чаадаева, д.58; г. Ярославль, ограниченная улицами Чаадаева, Декабристов, пер. Софьи Перовской, уч.105ЯрославльПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110269738

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    133-21

    Наименование закупки

    Строительство газопровода-ввода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 13:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_СМП___133_21.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_СМП___133_21.docx

    ПД_подряда_СМР_6_типов._._133_21.doc

    Приложение__1_к_ТЗ_Проектная_документация.rar

    Приложение__2_к_ТЗ_Сметная_документация.rar

    Техническое_задание_133_21.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Юридический адрес

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Контактный телефон

    4852402519

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    klevakin@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клевакин Борис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ярославль

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по строительству газопровода-ввода по адресам: г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Крупской, ул.. Чаадаева, д.58; г. Ярославль, ограниченная улицами Чаадаева, Декабристов, пер. Софьи Перовской, уч.105

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269738Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству газопровода-ввода по адресам: г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Крупской, ул.. Чаадаева, д.58; г. Ярославль, ограниченная улицами Чаадаева, Декабристов, пер. Софьи Перовской, уч.105Ярославль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по строительству газопровода-ввода по адресам: г. Ярославль, Красноперекопский район, ул. Крупской, ул.. Чаадаева, д.58; г. Ярославль, ограниченная улицами Чаадаева, Декабристов, пер. Софьи Перовской, уч.105

    Начальная цена

    196 397,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Классификатор ОКПД2

    43.2

    Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
    Запрос предложений № ГП908962
    Выполнение комплекса работ на выполнение СМР по разделам КЖ и КМ на межплощадочные наружные сети электроснабжения, эстакада №1 и №2, дизельная электростанция.
    Выполнение комплекса работ на выполнение СМР по разделам КЖ и КМ на межплощадочные наружные...
    259394
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.08.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    ДСК
    Запрос предложений № ГП004976
    Строительно-монтажные работы по устройству монолитного фундамента
    Строительно-монтажные работы по устройству монолитного фундамента
    339660
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.04.2020 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
    Запрос предложений № ГП908961
    Выполнение комплекса СМР и ПНР на электроосвещение и и силовое электрооборудование Главного корпуса проекта: "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино"
    Выполнение комплекса СМР и ПНР на электроосвещение и и силовое электрооборудование Главного...
    259392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.08.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП924192
    Выполнение комплексной настройки оборудования радиосвязи стандарта «ТЕТРА» объекта строительства «Сети связи. Технологическая связь. ЦУС Броневая» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская. Участок км 332 – км 538 (1-я нитка). Этап 2.1»
    Выполнение комплексной настройки оборудования радиосвязи стандарта «ТЕТРА» объекта...
    298565
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2020 12:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
    Запрос предложений № ГП907846
    Монтаж наружных стеновых панелей в г. Пермь
    Монтаж наружных стеновых панелей в г. Пермь
    250196
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.07.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
    Запрос предложений № ГП907848
    монтаж системы молниезащиты и заземления по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191»
    монтаж системы молниезащиты и заземления по объекту «Реконструкция и техническое...
    250200
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.07.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить