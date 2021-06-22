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Номер извещения
ГП105802
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
0964/2021 Поставка мяса и субпродуктов замороженных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих условий
Дата публикации
12.05.2021 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 272-63-21
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубкова Тамара Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
0964/2021 Поставка мяса и субпродуктов замороженных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2021 06:00 GMT +322.06.2021 06:0022.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105802Дата и время окончания срока приема заявок 0964/2021 Поставка мяса и субпродуктов замороженныхЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2021 06:0022.06.2021 06:0022.06.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105802Дата и время вскрытия заявок 0964/2021 Поставка мяса и субпродуктов замороженныхЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.08.2021 21:5916.08.2021 21:5916.08.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105802Подведение итогов не позднее 0964/2021 Поставка мяса и субпродуктов замороженныхЕкатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
0964/2021 Поставка мяса и субпродуктов замороженных
Начальная цена
1 701 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением к Техническому заданию, без обязательства выбрать весь объем. Предложение может содержать оферту не на все позиции закупаемой продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
443901 Самарская область, г. Самара, аэропорт «Самара», ООО «Кондор 3», склад продовольственных товаров.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УК Аэропорты Регионов
Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов
Адрес местонахождения
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
10.11.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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