0964/2021 Поставка мяса и субпродуктов замороженных

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1.Форма оплаты - безналичный расчет. 100% - после приемки товара на складе Покупателя и подписания товаросопроводительных документов без замечаний. 2.Отсрочка платежа - в случае исправления сопроводительных документов, покупатель вправе не производить оплату до предоставления исправленных товарных накладных. 3.Срок оплаты: Продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, подлежат оплате в срок не позднее, чем сорок календарных дней со дня фактической приемки таких товаров. Поставка осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками. Заявки направляются Поставщику по телефону/факсу, электронной почте. Поставка производится в течение 2 (двух) дней со дня получения Поставщиком заявки от Стороны договора. Срок действия договора с даты заключения до 15.07.2022 г. либо до исчерпания суммы договора.