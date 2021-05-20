Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка самосвалов

    Поставка самосвалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка самосваловг. Казань, ул. Родины д. 8Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка самосвалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.05.2021 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Техническое_задание.docx

    Приложение__2_Формы_для_заполнения.docx

    Документация_конкурентный_отбор_самосвалы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
    Все закупки и тендеры ПЖКХ

    Юридический адрес

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8,

    Почтовый адрес

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8

    Контактный телефон

    +7 432 72-51331 доб. 05

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ooopgkh@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришунин Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Казань, ул. Родины д. 8

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка самосвалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105812Подведение итогов не позднее Поставка самосваловг. Казань, ул. Родины д. 8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка самосвалов

    Начальная цена

    15 974 667,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Казань, ул. Родины д. 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЖКХ
    Все закупки и тендеры ПЖКХ

    Адрес местонахождения

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8,

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8

    Классификатор ОКПД2

    29.10.41.123

    Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самосвал"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Полотовая закупка № 32211017394
    Поставка грузовых автомобилей (самосвалов) категории «С» в количестве 2 единиц для нужд АО «ОмскВодоканал»
    Поставка грузовых автомобилей (самосвалов) категории «С» в количестве 2 единиц для нужд АО...
    581487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    10 051 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить