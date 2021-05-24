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    Главная / Торги / Поставка пиломатериалов

    Поставка пиломатериалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269707Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериаловАрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110269707

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пиломатериалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    12.05.2021 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110269707_Изменение_1_17.05.2021

    Приложение___3____Анкета_Участника.xlsx

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение___4___Критерии_соответствия_участника_и_порядок_определения_победител.xls

    Приложение___5___Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение___1___Техническое_задание.docx

    Приложение___6__Форма_1____Письмо_о_подаче_оферты_и_коммерческого_предложения.xlsx

    Приложение___6__Форма_2____Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Приложение___2___Проект_договора_поставки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 1666

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yu.belyaeva@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Юлия Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Закупки и тендеры Лесоматериалы, распиленные и строганые

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пиломатериалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 14:00 GMT +324.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269707Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериаловАрхангельск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 14:0024.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269707Дата и время вскрытия заявок Поставка пиломатериаловАрхангельск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 15:0030.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269707Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериаловАрхангельск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269707Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериаловАрхангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериалов

    Начальная цена

    3 903 999,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования к товару изложены в техническом задании (Приложение № 1 к документации о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 163002, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9 (склад Покупателя).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    16.10.10.110

    Пиломатериалы хвойных пород

    Классификатор ОКВЭД2

    16.10

    Распиловка и строгание древесины

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска обрезная 25*150 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Доска обрезная 25*100 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Доска обрезная 32*150 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Доска обрезная 32*100 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Доска обрезная 50*100 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Доска обрезная 50*150 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Доска обрезная 40*100 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Доска обрезная 40*150 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Брус двухкантный 150 мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 10"

    "Брус 100*100 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Брус 150*150 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Лес круглый ф180мм ГОСТ 9463-2016"

    Кол-во: 100

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