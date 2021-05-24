Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352)