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Номер извещения
32110269707
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пиломатериалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
12.05.2021 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76 доб. 1666
Факс
--
Адрес электронной почты
yu.belyaeva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Юлия Петровна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пиломатериалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 14:00 GMT +324.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269707Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериаловАрхангельск
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 14:0024.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269707Дата и время вскрытия заявок Поставка пиломатериаловАрхангельск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 15:0030.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269707Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериаловАрхангельск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пиломатериалов
Начальная цена
3 903 999,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования к товару изложены в техническом задании (Приложение № 1 к документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 163002, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9 (склад Покупателя).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
16.10.10.110
16.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 90
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 100
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