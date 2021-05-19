Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию (освидетельствованию) сосудов, технологического оборудования, зданий и сооружений ООО «ГЭС Брянск» в 2021 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105795 Уникальный номер закупки 01/03-2021КО Номер закупки 01/03-2021КО Наименование закупки Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию (освидетельствованию) сосудов, технологического оборудования, зданий и сооружений ООО «ГЭС Брянск» в 2021 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ БРЯНСК

Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК Юридический адрес 414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9 Почтовый адрес 241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А Контактный телефон +7 952 968-88-39 Факс -- Адрес электронной почты a.ermakova@gesbryansk.ru Ф.И.О. контактного лица Ермакова Анна Николаевна Место рассмотрения предложений г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А Закупки и тендеры Брянская область Ключевые слова:

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