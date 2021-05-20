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Номер извещения
32110269588
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №115/КО - Поставка латунной трубки для нужд ООО "ЦРМЗ" (98.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 499
Факс
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Адрес электронной почты
ebalabai@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балабай Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №115/КО - Поставка латунной трубки для нужд ООО "ЦРМЗ" (98.2021)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №115/КО - Поставка латунной трубки для нужд ООО "ЦРМЗ" (98.2021)
Начальная цена
3 437 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
109542, Российская Федерация, Москва, Проспект Рязанский, 10
109428, Российская Федерация, Москва, Проспект Рязанский, 10
24.10.23.142
24.10
Документация лота
Кол-во: 1
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