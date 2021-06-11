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    Главная / Торги / Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского лицензионного участка

    Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского лицензионного участка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.06.2021 16:0011.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105803Дата и время окончания срока приема заявок Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105803

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021-032-УИК-З

    Наименование закупки

    Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского лицензионного участка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГЗ_скв_601_для_торгов_v2.docx

    Форма_договора_исследования_керна.DOC

    Документация_2021_032_УИК_З.doc

    Программа_скв._601_для_торгов_v2.xlsx

    ГЗ_скв_601_для_торгов_v3.docx

    Программа_скв._601_для_торгов_v3.xlsx

    ГП105803_second_parts_protocol__на_площадку.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Контактный телефон

    +7 3452 68-46-67

    Факс

    +7 3452 68-03-33

    Адрес электронной почты

    DPMekhryakov@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мехряков Денис Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.06.2021 16:00 GMT +311.06.2021 16:0011.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105803Дата и время окончания срока приема заявок Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    11.06.2021 16:0011.06.2021 16:0011.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105803Дата и время вскрытия заявок Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2021 16:0031.07.2021 16:0031.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105803Подведение итогов не позднее Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 16:0031.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105803Подведение итогов не позднее Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК НТЦ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53

    Классификатор ОКПД2

    71.12.33.900

    Услуги по разведке прочих полезных ископаемых и оценке их месторождений, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1017072/name/6125df6e447a91.42268508

    25.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у."

    Кол-во:

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