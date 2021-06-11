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Номер извещения
ГП105803
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского лицензионного участка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
Контактный телефон
+7 3452 68-46-67
Факс
+7 3452 68-03-33
Адрес электронной почты
DPMekhryakov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мехряков Денис Петрович
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2021 16:00 GMT +311.06.2021 16:0011.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105803Дата и время окончания срока приема заявок Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2021 16:0011.06.2021 16:0011.06.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105803Дата и время вскрытия заявок Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.Тюмень
Подведение итогов не позднее
31.07.2021 16:0031.07.2021 16:0031.07.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105803Подведение итогов не позднее Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение исследований керна туронских отложений скв.601 Северо-Русского л.у.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК НТЦ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК НТЦ
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет Влксм, 53
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, 50 Лет ВЛКСМ, 53
71.12.33.900
Документация лота
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