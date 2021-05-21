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Номер извещения
32110269565
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бункер-накопителей объемом 8 м3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 12:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25
Почтовый адрес
662520 Красноярский край, п.г.т. Березовка, а/я 13
Контактный телефон
+7 391 253-36-33
Факс
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Адрес электронной почты
info@rosttech.online
Ф.И.О. контактного лица
Шепелёв Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25
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Заключение договора на поставку бункер-накопителей объемом 8 м3
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269565Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку бункер-накопителей объемом 8 м3 662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку бункер-накопителей объемом 8 м3
Начальная цена
984 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25
662520 Красноярский край, п.г.т. Березовка, а/я 13
32.99
25.99
Документация лота
Кол-во: 20.00000
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