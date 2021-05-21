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    Главная / Торги / Поставка бункер-накопителей объемом 8 м3

    Поставка бункер-накопителей объемом 8 м3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269565Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку бункер-накопителей объемом 8 м3 662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110269565

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бункер-накопителей объемом 8 м3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 12:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Аукционная_документация.docx

    Часть_II_Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСТТЕХ
    Все закупки и тендеры РОСТТЕХ

    Юридический адрес

    662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25

    Почтовый адрес

    662520 Красноярский край, п.г.т. Березовка, а/я 13

    Контактный телефон

    +7 391 253-36-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@rosttech.online

    Ф.И.О. контактного лица

    Шепелёв Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку бункер-накопителей объемом 8 м3

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269565Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку бункер-накопителей объемом 8 м3 662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку бункер-накопителей объемом 8 м3

    Начальная цена

    984 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РОСТТЕХ
    Все закупки и тендеры РОСТТЕХ

    Адрес местонахождения

    662520, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗДАНИЕ 54, ПОМЕЩЕНИЕ 2, 3 КОМН. 25

    662520 Красноярский край, п.г.т. Березовка, а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Проект_договора_бункер_накопитель.docx

    12.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 20.00000

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