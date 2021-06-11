Требования, предъявляемые к Участнику

5.2. Аукцион проводится без ограничения по составу участников. К участию в аукционе не допускаются заявители в случае: - непредставления документов в необходимом количестве и в соответствии с указанным в Положении об аукционе перечнем документов, входящих в состав заявки, либо наличия в представленных документах недостоверных сведений; - несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к участникам аукциона: - наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; - невнесения задатка в порядке, размере и сроки, указанные в извещении о проведение аукциона, Положении об аукционе; - несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям Положения об аукционе. Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.