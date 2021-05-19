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Номер извещения
ГП105793
Уникальный номер закупки
05/04-2021МИ
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «ГЭС Брянск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.05.2021 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9
Почтовый адрес
241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А
Контактный телефон
+7 952 968-88-39
Факс
--
Адрес электронной почты
a.ermakova@gesbryansk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ермакова Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «ГЭС Брянск»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО «ГЭС Брянск»
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС БРЯНСК
Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК
Адрес местонахождения
414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9
241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А
32.9
32.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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