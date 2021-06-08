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Номер извещения
ГП105792
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заявка на поставку по БП МТР 2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 12:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-07
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
LFedoseeva@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федосеева Любовь Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Заявка на поставку по БП МТР 2021
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2021 10:00 GMT +308.06.2021 10:0008.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105792Дата и время окончания срока приема заявок Заявка на поставку по БП МТР 2021Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2021 10:0008.06.2021 10:0008.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105792Дата и время вскрытия заявок Заявка на поставку по БП МТР 2021Тюменская область
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 11:0030.06.2021 11:0030.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105792Подведение итогов не позднее Заявка на поставку по БП МТР 2021Тюменская область
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заявка на поставку по БП МТР 2021
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
транспортные расходы до ЯНАО, г. Тарко-Сале ОБП п.Пионерный Центральный склад ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" (18 км. от города)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 12
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Кол-во: 2
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Кол-во: 4
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