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Номер извещения
32110269537
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга страхования гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и/или ВКГО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356570, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н АРЗГИРСКИЙ, С АРЗГИР, УЛ АРЗГИРСКАЯ, 22,
Почтовый адрес
356571, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н АРЗГИРСКИЙ, С АРЗГИР, УЛ АРЗГИРСКАЯ, 22
Контактный телефон
+7 86560 3-36-98
Факс
+7 86560 2-37-43
Адрес электронной почты
arzgaz1@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидлецкая Людмила Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Арзгирский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга страхования гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и/или ВКГО
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.202124.05.2021 17:0024.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269537Подведение итогов не позднее Услуга страхования гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и/или ВКГОАрзгирский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга страхования гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и/или ВКГО
Начальная цена
168 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРЗГИРРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРЗГИРРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
356570, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н АРЗГИРСКИЙ, С АРЗГИР, УЛ АРЗГИРСКАЯ, 22,
356571, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н АРЗГИРСКИЙ, С АРЗГИР, УЛ АРЗГИРСКАЯ, 22
65.1
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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