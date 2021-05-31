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Номер извещения
ГП105791
Уникальный номер закупки
424
Наименование закупки
Сортовой прокат ОХН1М
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-17-16
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Алёна Витальевна
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сортовой прокат ОХН1М
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 11:00 GMT +331.05.2021 11:0031.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105791Дата и время окончания срока приема заявок Сортовой прокат ОХН1Мг. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 15:0004.06.2021 15:0004.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105791Подведение итогов не позднее Сортовой прокат ОХН1Мг. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сортовой прокат ОХН1М
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
24
Документация лота
Кол-во: 3000
Кол-во: 1000
Кол-во: 4000
Кол-во: 4000
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