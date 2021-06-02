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Номер извещения
ГП105787
Уникальный номер закупки
01-0071345-356-2021
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по разработке учебного курса по перспективным направлениям применения новых материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79
Контактный телефон
+7 812 313-69-24 доб. 3515
Адрес электронной почты
UZPU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефременко Юлия Сергеевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка учебного курса по перспективным направлениям применения новых материалов
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2021 18:00 GMT +302.06.2021 18:0002.06.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105787Дата и время окончания срока приема заявок Разработка учебного курса по перспективным направлениям применения новых материаловСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка учебного курса по перспективным направлениям применения новых материалов
Официальный сайт, на котором размещена документация
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