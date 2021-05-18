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    Главная / Торги / Поставка ГСМ для нужд Ковыктинского ГКМ

    Поставка ГСМ для нужд Ковыктинского ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:3018.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105938Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ для нужд Ковыктинского ГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105938

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ГСМ для нужд Ковыктинского ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПРИЛОЖЕНИЕ___2__2.1_2.4.___ОСОБЫЕ_УСЛОВИЯ.docx

    Приложение__2_График__поставки_.docx

    Запрос____Форма_ТКП.xlsx

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Образец_спецификации_к_типовому_договору_2021.docx

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.usoltseva@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усольцева Анастасия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ для нужд Ковыктинского ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 10:30 GMT +318.05.2021 10:3018.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105938Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ для нужд Ковыктинского ГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 16:0018.06.2021 16:0018.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105938Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ для нужд Ковыктинского ГКММосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 16:0018.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105938Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ для нужд Ковыктинского ГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ для нужд Ковыктинского ГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.311

    Топливо дизельное летнее вне классов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельного топливо ЕВРО (летнее) сорт D"

    Кол-во: 4000

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