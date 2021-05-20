Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: 1) г. Челябинск, Центральный район, пос. Сосновка, ул. Журавлиная, 33-"Б"..Технологическое присоединение». 2) г. Челябинск, Центральный район, ул. Еловая, земельный участок 74:36:0501019:526. Технологическое присоединение». 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. 3-я Электровозная, д. 83-б. Технологическое присоединение». 4) г. Челябинск, Ленинский район, пос. Сухомесово, ул. Кольцевая, д. 14. Технологическое присоединение». 5) г. Челябинск, Калининский район, ул. Механическая, 34-"Г". Технологическое присоединение». 6) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Плодоягодная, д. 23 Б. Технологическое присоединение».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110270439 Уникальный номер закупки 1295 Номер закупки 1295 Наименование закупки Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: 1) г. Челябинск, Центральный район, пос. Сосновка, ул. Журавлиная, 33-"Б"..Технологическое присоединение». 2) г. Челябинск, Центральный район, ул. Еловая, земельный участок 74:36:0501019:526. Технологическое присоединение». 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. 3-я Электровозная, д. 83-б. Технологическое присоединение». 4) г. Челябинск, Ленинский район, пос. Сухомесово, ул. Кольцевая, д. 14. Технологическое присоединение». 5) г. Челябинск, Калининский район, ул. Механическая, 34-"Г". Технологическое присоединение». 6) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Плодоягодная, д. 23 Б. Технологическое присоединение». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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