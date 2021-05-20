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Номер извещения
32110270439
Уникальный номер закупки
1295
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: 1) г. Челябинск, Центральный район, пос. Сосновка, ул. Журавлиная, 33-"Б"..Технологическое присоединение». 2) г. Челябинск, Центральный район, ул. Еловая, земельный участок 74:36:0501019:526. Технологическое присоединение». 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. 3-я Электровозная, д. 83-б. Технологическое присоединение». 4) г. Челябинск, Ленинский район, пос. Сухомесово, ул. Кольцевая, д. 14. Технологическое присоединение». 5) г. Челябинск, Калининский район, ул. Механическая, 34-"Г". Технологическое присоединение». 6) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Плодоягодная, д. 23 Б. Технологическое присоединение».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Почтовый адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Контактный телефон
+7 351 261-20-96
Факс
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Адрес электронной почты
M.Popova@chelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Марина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: ул. Плодоягодная, 23 Б, ЗУ с КН 74:36:0323007:91; ул. Механическая, 34 г.; пос. Сухомесово, ул. Кольцевая, 14; ул. 3-я Электровозная, 83-Б; ул. Еловая, ЗУ с КН 74:36:0501019:527; п. Сосновка, ул. Журавлиная, 33-Б. Технологическое присоединение.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270439Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: ул. Плодоягодная, 23 Б, ЗУ с КН 74:36:0323007:91; ул. Механическая, 34 г.; пос. Сухомесово, ул. Кольцевая, 14; ул. 3-я Электровозная, 83-Б; ул. Еловая, ЗУ с КН 74:36:0501019:527; п. Сосновка, ул. Журавлиная, 33-Б. Технологическое присоединение. Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам: ул. Плодоягодная, 23 Б, ЗУ с КН 74:36:0323007:91; ул. Механическая, 34 г.; пос. Сухомесово, ул. Кольцевая, 14; ул. 3-я Электровозная, 83-Б; ул. Еловая, ЗУ с КН 74:36:0501019:527; п. Сосновка, ул. Журавлиная, 33-Б. Технологическое присоединение.
Начальная цена
1 877 169,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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