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    Главная / Торги / Закупка Запчастей шаржир машины (GLAMA) для нужд ЧФ ПАО «Уралкуз»

    Закупка Запчастей шаржир машины (GLAMA) для нужд ЧФ ПАО «Уралкуз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 12:3020.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105948Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105948

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Запчастей шаржир машины (GLAMA) для нужд ЧФ ПАО «Уралкуз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 10:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    новая_ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ.doc

    Проект_спецификации_на_поставку_товара.doc

    ТЗ_Д_243.docx

    ТЗ_трех_секционный_насос_Глама.docx

    Техническое_задание_стартер_74.3708__3.6_12_.docx

    7100016289_ТЗ_Насос_водяной__помпа__Д_243.docx

    Договор_ЧФУК___2.doc

    Проект_договора_НЕРЕЗИДЕНТЫ_clean.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-22-34

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    evpilipenko@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пилипенко Екатерина Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 12:30 GMT +320.05.2021 12:3020.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105948Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2021 12:3007.06.2021 12:3007.06.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105948Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 12:3007.06.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105948Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее - "Товар"), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяются фирменными печатями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    12,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP- ЧФ ПАО "Уралкуз", 454038, г. Челябинск, ул. Монтажников 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя, доставка до склада Покупателя за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    29.31.22.110

    Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств

    28.11.13.190

    Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стартер 74.3708 P=3.6кВт, U=12V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Дизельный двигатель Д-243"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Насос водяной Д-243; 240-1307010-А1-М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Насос S6CV128.S.BI.11.D.00.HE2.42.42.22.ХХ.00.ХХ.TB.128/128.DT4.XX.00.12 КР 30-61-D 1 04 S3 L ME/MD N PLP 20-14 D 1 MB/MA N"

    Кол-во: 2

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