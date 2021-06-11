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Наименование процедуры
на право заключения договора аренды движимого имущества – нестационарный объект (киоск) по адресу: г. Красноярск, Советский район, парк 400 – летия г. Красноярска, (участок №3)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Красноярск, Советский район, парк 400 – летия г. Красноярска, (участок №3)
Номер извещения
ГП105789
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК
Предмет договора
право на заключение договора аренды движимого имущества – нестационарный объект (киоск) по адресу: г. Красноярск, Советский район, парк 400 – летия г. Красноярска, (участок №3)
Начальная цена
127096.2
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
127096.20
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
12-05-2021 12:34 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.06.2021 05:00
Дата и время проведения
17.06.2021 06:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно пункту 2 Положения об аукционе
Форма собственности имущества
Муниципальная (региональная)
Основание/причина для проведения процедуры
Приказ № 232 от 12.04.2021
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК
Юридический адрес
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А
Контактный телефон
+7 391 223-72-03
Адрес электронной почты
zakupki@krasgorpark.ru
Ф.И.О. контактного лица
Непомнящая Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Контактное лицо продавца/инициатора
Непомнящая Елена Геннадьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@krasgorpark.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 391 223-72-03
Адрес местонахождения продавца/инициатора
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
Требования, предъявляемые к Участнику
5.2. Аукцион проводится без ограничения по составу участников. К участию в аукционе не допускаются заявители в случае: - непредставления документов в необходимом количестве и в соответствии с указанным в Положении об аукционе перечнем документов, входящих в состав заявки, либо наличия в представленных документах недостоверных сведений; - несоответствия требованиям, установленным законодательством РФ к участникам аукциона: - наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; - невнесения задатка в порядке, размере и сроки, указанные в извещении о проведение аукциона, Положении об аукционе; - несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям Положения об аукционе. Перечень указанных оснований отказа заявителю в участии в аукционе является исчерпывающим.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Пункт 4 Положения об аукционе
Обременения (ограничения)
находится на праве оперативного управления у Организатора аукциона
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
https://krasgorpark.ru/
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