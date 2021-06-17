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Номер извещения
ГП105785
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по гидроизоляции ж/б стен, колонн и днища резервуара для приёма аварийных вод, и резервуара для оборотной воды «чистого» цикла с установленной на верхней части 4-х секционной вентиляторной градирни здания станции водоподготовки ДСП-120 цеха №8 «ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 12:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Выполнение работ по гидроизоляции ж/б стен, колонн и днища резервуара для приёма аварийных вод, и резервуара для оборотной воды «чистого» цикла с установленной на верхней части 4-х секционной вентиляторной градирни здания станции водоподготовки ДСП-120 цеха №8 «ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2021 09:00 GMT +317.06.2021 09:0017.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105785Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по гидроизоляции ж/б стен, колонн и днища резервуара для приёма аварийных вод, и резервуара для оборотной воды «чистого» цикла с установленной на верхней части 4-х секционной вентиляторной градирни здания станции водоподготовки ДСП-120 цеха №8 «ООО «ОМЗ-Спецсталь»Колпино
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2021 09:0017.06.2021 09:0017.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105785Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по гидроизоляции ж/б стен, колонн и днища резервуара для приёма аварийных вод, и резервуара для оборотной воды «чистого» цикла с установленной на верхней части 4-х секционной вентиляторной градирни здания станции водоподготовки ДСП-120 цеха №8 «ООО «ОМЗ-Спецсталь»Колпино
Подведение итогов не позднее
15.10.2021 15:3015.10.2021 15:3015.10.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105785Подведение итогов не позднее выполнение работ по гидроизоляции ж/б стен, колонн и днища резервуара для приёма аварийных вод, и резервуара для оборотной воды «чистого» цикла с установленной на верхней части 4-х секционной вентиляторной градирни здания станции водоподготовки ДСП-120 цеха №8 «ООО «ОМЗ-Спецсталь»Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.10.202115.10.2021 15:3015.10.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105785Подведение итогов не позднее выполнение работ по гидроизоляции ж/б стен, колонн и днища резервуара для приёма аварийных вод, и резервуара для оборотной воды «чистого» цикла с установленной на верхней части 4-х секционной вентиляторной градирни здания станции водоподготовки ДСП-120 цеха №8 «ООО «ОМЗ-Спецсталь»Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по гидроизоляции ж/б стен, колонн и днища резервуара для приёма аварийных вод, и резервуара для оборотной воды «чистого» цикла с установленной на верхней части 4-х секционной вентиляторной градирни здания станции водоподготовки ДСП-120 цеха №8 «ООО «ОМЗ-Спецсталь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
43.99.10.120
41.20.40.000
Документация лота
Кол-во:
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