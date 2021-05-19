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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110270900
Уникальный номер закупки
08/2021
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению кадастровых и иных работ по объекту незавершенного строительства: «Реконструкция и техническое перевооружение эксплуатационной базы д. Столбово"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.05.2021 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 287-39-82
Факс
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Адрес электронной почты
tender@gazpromgrm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубан Зоя Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению кадастровых и иных работ по объекту незавершенного строительства: «Реконструкция и техническое перевооружение эксплуатационной базы д. Столбово"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202125.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110270900Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению кадастровых и иных работ по объекту незавершенного строительства: «Реконструкция и техническое перевооружение эксплуатационной базы д. Столбово"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению кадастровых и иных работ по объекту незавершенного строительства: «Реконструкция и техническое перевооружение эксплуатационной базы д. Столбово"
Начальная цена
900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
71.12.19
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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