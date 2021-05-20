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    Главная / Торги / Поставка комплекта крепежных изделий на ГПА-10ДКС-09 № 24-26 Уренгойская УКПГ-8В

    Поставка комплекта крепежных изделий на ГПА-10ДКС-09 № 24-26 Уренгойская УКПГ-8В

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта крепежных изделий на ГПА-10ДКС-09 № 24-26 Уренгойская УКПГ-8В614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110269387

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекта крепежных изделий на ГПА-10ДКС-09 № 24-26 Уренгойская УКПГ-8В

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.05.2021 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1001_ЗК_Поставка_крепежа.rar

    Протокол_32110269387.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-72-57

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    NurtinovaAlisa@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нуртинова А. А.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта крепежных изделий на ГПА-10ДКС-09 № 24-26 Уренгойская УКПГ-8В

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта крепежных изделий на ГПА-10ДКС-09 № 24-26 Уренгойская УКПГ-8В614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 10:0020.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269387Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта крепежных изделий на ГПА-10ДКС-09 № 24-26 Уренгойская УКПГ-8В614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 15:0021.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269387Подведение итогов не позднее Поставка комплекта крепежных изделий на ГПА-10ДКС-09 № 24-26 Уренгойская УКПГ-8В614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта крепежных изделий на ГПА-10ДКС-09 № 24-26 Уренгойская УКПГ-8В

    Начальная цена

    902 852,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.130

    Гайки из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935416/name/60ac99deef2575.07605865

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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