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    Главная / Торги / Ремонт душевых в корпусе №13 на отм.+3,700 и в корпусе №21: -Ремонт душевой в корпусе № 13 на отм. + 3.700 - Ремонт душевой в корпусе № 21

    Ремонт душевых в корпусе №13 на отм.+3,700 и в корпусе №21: -Ремонт душевой в корпусе № 13 на отм. + 3.700 - Ремонт душевой в корпусе № 21

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269427Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт душевых в корпусе № 13 на отм. +3.700 и в корпусе № 21: -Ремонт душевой в корпусе № 13 на отм. + 3.700 - Ремонт душевой в корпусе № 21 НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110269427

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт душевых в корпусе №13 на отм.+3,700 и в корпусе №21: -Ремонт душевой в корпусе № 13 на отм. + 3.700 - Ремонт душевой в корпусе № 21

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 12:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ремонт_душевых_в_корпусе__13.docx

    Документация__конкурс_смп_2021г.ремонт_душевых.doc

    Смета__1.PDF

    Смета__2.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 278-99-97

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    zakupki@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меркулова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Закупки и тендеры Работы штукатурные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт душевых в корпусе № 13 на отм. +3.700 и в корпусе № 21: -Ремонт душевой в корпусе № 13 на отм. + 3.700 - Ремонт душевой в корпусе № 21

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 13:0002.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269427Подведение итогов не позднее Ремонт душевых в корпусе № 13 на отм. +3.700 и в корпусе № 21: -Ремонт душевой в корпусе № 13 на отм. + 3.700 - Ремонт душевой в корпусе № 21 Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт душевых в корпусе № 13 на отм. +3.700 и в корпусе № 21: -Ремонт душевой в корпусе № 13 на отм. + 3.700 - Ремонт душевой в корпусе № 21

    Начальная цена

    520 749,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: «30» августа 2021 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    43.31.10

    Работы штукатурные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.31

    Производство штукатурных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство штукатурных работ"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Работы столярные и плотничные"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Производство малярных и стекольных работ"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во:

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