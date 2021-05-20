Ремонт душевых в корпусе №13 на отм.+3,700 и в корпусе №21: -Ремонт душевой в корпусе № 13 на отм. + 3.700 - Ремонт душевой в корпусе № 21

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110269427 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Ремонт душевых в корпусе №13 на отм.+3,700 и в корпусе №21: -Ремонт душевой в корпусе № 13 на отм. + 3.700 - Ремонт душевой в корпусе № 21 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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