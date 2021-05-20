Поставка малогабаритной окрасочной камеры с сухим фильтром ОКС 0110.14 (или эквивалентной) по адресу: г. Москва, Проект Мира, 102.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110269859 Уникальный номер закупки Номер закупки 060К_2021-ОЗ Наименование закупки Поставка малогабаритной окрасочной камеры с сухим фильтром ОКС 0110.14 (или эквивалентной) по адресу: г. Москва, Проект Мира, 102. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор публичное акционерное общество Импульс

Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс Юридический адрес 129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102 Почтовый адрес 129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102 Контактный телефон +7 499 608-18-14 Факс +7 495 781-26-93 Адрес электронной почты sales@impuls.ru Ф.И.О. контактного лица Орищин Сергей Фаддеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru