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Номер извещения
ГП105781
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 12:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 34126 1-06-60
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
rylovaav@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рылова Анастасия Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 13:00 GMT +318.05.2021 13:0018.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105781Дата и время окончания срока приема заявок Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70 Ижевск
Подведение итогов не позднее
24.06.2021 13:0024.06.2021 13:0024.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105781Подведение итогов не позднее Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70 Ижевск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Болт М24-6gх100.58 ГОСТ 7798-70 шт 80 Болт м27-6gх110.58 ГОСТ 7798-70 шт 560 Болт М30-6gх130.58 ГОСТ 7798-70 шт 320 Болт М20-6gх90.58 ГОСТ 7798-70 шт 1625 Болт М24-6gх110.58 ГОСТ 7798-70 шт 865 Болт М16-6gх80.58 ГОСТ 7798-70 шт 350 Болт М16-6gх70.58 ГОСТ 7798-70 шт 50 Болт М16-6gх75.58 ГОСТ 7798-70 шт 15 Болт М16-6gх65.58 ГОСТ 7798-70 шт 35 Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 кг 25 Болт М20х100 ГОСТ 7798-70 кг 25 Болт М22х110 ГОСТ 7798-70 кг 25 Болт М20х70 ГОСТ 7798-70 кг 35 Болт М20х250 ГОСТ 7798-70 кг 20 Болт М 20х200 ГОСТ 7798-70 кг 15 Гайка М24-6Н.8 ГОСТ 5915-70 кг 65 Гайка М27-6Н.8 ГОСТ 5915-70 кг 68 Гайка М30-6Н.8 ГОСТ 5915-70 кг 28 Гайка М20-6Н.8 ГОСТ5915-70 кг 80 Гайка М16-6Н.8 ГОСТ 5915-70 кг 10 Гайка М30 ГОСТ 5927-70 кг 50 Шайба М30 плоская ГОСТ 11371-78 кг 5 Гайка М48 ГОСТ 5915-70 кг 60 Шайба М48 плоская ГОСТ 11371-78 кг 12 Шайба М48 пружинная гровера ГОСТ 6402-70 кг 20
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
25.94.11.130
25.94.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80
Кол-во: 560
Кол-во: 320
Кол-во: 1625
Кол-во: 865
Кол-во: 350
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 35
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 35
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 65
Кол-во: 68
Кол-во: 28
Кол-во: 80
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 60
Кол-во: 12
Кол-во: 20
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