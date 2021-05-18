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    Главная / Торги / Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70

    Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 13:0018.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105781Дата и время окончания срока приема заявок Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70 ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105781

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 12:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Документации___проект_договора.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_метизы.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 34126 1-06-60

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    rylovaav@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рылова Анастасия Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 13:00 GMT +318.05.2021 13:0018.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105781Дата и время окончания срока приема заявок Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70 Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    24.06.2021 13:0024.06.2021 13:0024.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105781Подведение итогов не позднее Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70 Ижевск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.06.202124.06.2021 13:0024.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105781Подведение итогов не позднее Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70 Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метизы: болты ГОСТ 7798, гайки ГОСТ 5927-70, гайки ГОСТ 5915, шайбы ГОСТ 11371-78, шайбы ГОСТ 6402-70

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Болт М24-6gх100.58 ГОСТ 7798-70 шт 80 Болт м27-6gх110.58 ГОСТ 7798-70 шт 560 Болт М30-6gх130.58 ГОСТ 7798-70 шт 320 Болт М20-6gх90.58 ГОСТ 7798-70 шт 1625 Болт М24-6gх110.58 ГОСТ 7798-70 шт 865 Болт М16-6gх80.58 ГОСТ 7798-70 шт 350 Болт М16-6gх70.58 ГОСТ 7798-70 шт 50 Болт М16-6gх75.58 ГОСТ 7798-70 шт 15 Болт М16-6gх65.58 ГОСТ 7798-70 шт 35 Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 кг 25 Болт М20х100 ГОСТ 7798-70 кг 25 Болт М22х110 ГОСТ 7798-70 кг 25 Болт М20х70 ГОСТ 7798-70 кг 35 Болт М20х250 ГОСТ 7798-70 кг 20 Болт М 20х200 ГОСТ 7798-70 кг 15 Гайка М24-6Н.8 ГОСТ 5915-70 кг 65 Гайка М27-6Н.8 ГОСТ 5915-70 кг 68 Гайка М30-6Н.8 ГОСТ 5915-70 кг 28 Гайка М20-6Н.8 ГОСТ5915-70 кг 80 Гайка М16-6Н.8 ГОСТ 5915-70 кг 10 Гайка М30 ГОСТ 5927-70 кг 50 Шайба М30 плоская ГОСТ 11371-78 кг 5 Гайка М48 ГОСТ 5915-70 кг 60 Шайба М48 плоская ГОСТ 11371-78 кг 12 Шайба М48 пружинная гровера ГОСТ 6402-70 кг 20

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна отсрочка 60 кд, взаимозачет металлопродукцией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.130

    Гайки из черных металлов

    25.94.11.110

    Болты и винты из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт М24-6gх100.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 80

    "Позиция 2"

    "Болт м27-6gх110.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 560

    "Позиция 3"

    "Болт М30-6gх130.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 320

    "Позиция 4"

    "Болт М20-6gх90.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 1625

    "Позиция 5"

    "Болт М24-6gх110.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 865

    "Позиция 6"

    "Болт М16-6gх80.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 350

    "Позиция 7"

    "Болт М16-6gх70.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Болт М16-6gх75.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Болт М16-6gх65.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 35

    "Позиция 10"

    "Болт М20х90 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Болт М20х100 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 25

    "Позиция 12"

    "Болт М22х110 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 25

    "Позиция 13"

    "Болт М20х70 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 35

    "Позиция 14"

    "Болт М20х250 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Болт М 20х200 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Гайка М24-6Н.8 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 65

    "Позиция 17"

    "Гайка М27-6Н.8 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 68

    "Позиция 18"

    "Гайка М30-6Н.8 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 28

    "Позиция 19"

    "Гайка М20-6Н.8 ГОСТ5915-70"

    Кол-во: 80

    "Позиция 20"

    "Гайка М16-6Н.8 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Гайка М30 ГОСТ 5927-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Шайба М30 плоская ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Гайка М48 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Шайба М48 плоская ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Шайба М48 пружинная гровера ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 20

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