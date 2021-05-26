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Номер извещения
32110269356
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: Услуги по технической эксплуатации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Почтовый адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Контактный телефон
+7 3452 28-91-78
Факс
--
Адрес электронной почты
GOZD@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самойлова Наталия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по технической эксплуатации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 09:59 GMT +326.05.2021 09:5926.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269356Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по технической эксплуатацииТюмень
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 10:0026.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269356Дата и время вскрытия заявок Услуги по технической эксплуатацииТюмень
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 10:0031.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269356Подведение итогов не позднее Услуги по технической эксплуатацииТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по технической эксплуатации
Начальная цена
2 985 393,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
33.12.29.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуги по технической эксплуатации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 09:59 GMT +326.05.2021 09:5926.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269356Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по технической эксплуатацииТюмень
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 10:0026.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269356Дата и время вскрытия заявок Услуги по технической эксплуатацииТюмень
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 10:0031.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269356Подведение итогов не позднее Услуги по технической эксплуатацииТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по технической эксплуатации
Начальная цена
351 218,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
33.12.29.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Услуги по технической эксплуатации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 09:59 GMT +326.05.2021 09:5926.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269356Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по технической эксплуатацииТюмень
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 10:0026.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269356Дата и время вскрытия заявок Услуги по технической эксплуатацииТюмень
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 10:0031.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269356Подведение итогов не позднее Услуги по технической эксплуатацииТюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по технической эксплуатации
Начальная цена
453 857,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
33.12.29.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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