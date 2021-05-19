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Номер извещения
32110269876
Уникальный номер закупки
158 (158-1205-21)
Наименование закупки
Поставка трансформаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8
Почтовый адрес
644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8
Контактный телефон
+7 3812 54-10-24
Факс
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Адрес электронной почты
zakupka@omskelectro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Мария Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трансформаторов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трансформаторов
Начальная цена
2 792 433,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКЭЛЕКТРО
Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО
Адрес местонахождения
644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8
27.11
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 113.00000
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