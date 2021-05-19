Лот 1

Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50