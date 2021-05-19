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    Главная / Торги / Материалы ВСП

    Материалы ВСП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105775Дата и время окончания срока приема заявок Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105775

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Материалы ВСП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 12:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_заседания_комиссии_материалы_ВСП_для_площадки.docx

    Приложение__2_к_Документации___проект_договора.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_материалы_всп.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 34126 1-06-60

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    rylovaav@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рылова Анастасия Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 08:00 GMT +319.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105775Дата и время окончания срока приема заявок Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2021 13:0016.06.2021 13:0016.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105775Подведение итогов не позднее Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50Ижевск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 13:0016.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105775Подведение итогов не позднее Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна отсрочка 60 кд, взаимозачет металлопродукцией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.150

    Управление рулевое, его узлы и детали

    25.94.11.153

    Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути

    25.94.11.155

    Шурупы путевые

    25.94.11.152

    Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/958441/name/60cb0c96975b22.43501788

    17.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016"

    Кол-во: 3.7

    "Позиция 2"

    "ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 3"

    "БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 4"

    "БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 5"

    "БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79"

    Кол-во: 3.1

    "Позиция 6"

    "ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 9"

    "НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 10"

    "НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 12"

    "ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83"

    Кол-во: 50

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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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