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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105775
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Материалы ВСП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 34126 1-06-60
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
rylovaav@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рылова Анастасия Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 08:00 GMT +319.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105775Дата и время окончания срока приема заявок Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50Ижевск
Подведение итогов не позднее
16.06.2021 13:0016.06.2021 13:0016.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105775Подведение итогов не позднее Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50Ижевск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
16.06.202116.06.2021 13:0016.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105775Подведение итогов не позднее Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Материалы ВСП: ПОДКЛАДКА КБ65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 3,7 ПОДКЛАДКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д-65 Б/У ГOCT 8194-75 т 1,2 БОЛТ СТЫКОВОЙ Р65 М27Х160 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 11530-93 т 1,2 БОЛТ КЛЕММНЫЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16016-79 т 1,3 БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ М22Х75 В СБОРЕ Б/У ГОСТ 16017-79 т 3,1 ТЯГА ВТОРАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СП 131 НОВАЯ (СП 135-01), ГОСТ 33535-2015 шт 5 ШУРУП ПУТЕВОЙ М24Х170 ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ (НОВЫЙ) ГОСТ 809-71 т 1 КОСТЫЛЬ 16Х16Х165 НОВЫЙ ГОСТ 5812-2014 т 2,3 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 1 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 3,2 НАКЛАДКА СТЫКОВАЯ 2 Р65 Б/У ГОСТ 33184-2014 т 2 ШАЙБА ОДНОВИТКОВАЯ М27 ДЛЯ БОЛТА Р65 ГОСТ 19115-73 т 0,5 ПОДКЛАДКА КД65 Б/У ГОСТ 16277-2016 т 1 ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВАЯ Р65 ТУ32-ЦП339-83 компл 50
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
29.32.30.150
25.94.11.153
25.94.11.155
25.94.11.152
Документация лота
Кол-во: 3.7
Кол-во: 1.2
Кол-во: 1.2
Кол-во: 1.3
Кол-во: 3.1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2.3
Кол-во: 3.2
Кол-во: 2
Кол-во: 0.5
Кол-во: 1
Кол-во: 50
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