Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание»). Срок поставки продукции: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора. Оплата по Договору осуществляется в размере 100 % (ста процентов) от общей цены Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Продукции, что подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной унифицированной формы № ТОРГ-12 оформленной в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 или подписанным Сторонами универсальным передаточным документом, оформленным в соответствии с письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.