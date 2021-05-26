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Номер извещения
32110270904
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.05.2021 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб. 513-80-52
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
yuliya.bazhanova@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бажанова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Королев
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 10:00 GMT +326.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110270904Дата и время окончания срока приема заявок Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканийКоролев
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 10:0026.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110270904Дата и время вскрытия заявок Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканийКоролев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Начальная цена
396 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
71.20.19.112
71.20
Документация лота
Кол-во: 1
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