устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части вдоль ангара для хранения промышленных отходов на территории ПАО «Сатурн», расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 41.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110269396 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части вдоль ангара для хранения промышленных отходов на территории ПАО «Сатурн», расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 41. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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