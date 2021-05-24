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Номер извещения
32110269396
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части вдоль ангара для хранения промышленных отходов на территории ПАО «Сатурн», расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 41.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Почтовый адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Контактный телефон
+7 3812 39-77-78
Факс
+7 3812 31-92-63
Адрес электронной почты
saturn@saturn-omsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бессонов Дмитрий Виктрович
Место рассмотрения предложений
г Омск
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части вдоль ангара для хранения промышленных отходов на территории ПАО «Сатурн», расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 41.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 06:00 GMT +324.05.2021 06:0024.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269396Дата и время окончания срока приема заявок устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части вдоль ангара для хранения промышленных отходов на территории ПАО «Сатурн», расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 41. г Омск
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 06:0024.05.2021 06:0024.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110269396Дата и время вскрытия заявок устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части вдоль ангара для хранения промышленных отходов на территории ПАО «Сатурн», расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 41. г Омск
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 11:3028.05.2021 11:3028.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269396Подведение итогов не позднее устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части вдоль ангара для хранения промышленных отходов на территории ПАО «Сатурн», расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 41. г Омск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 11:3028.05.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269396Подведение итогов не позднее устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части вдоль ангара для хранения промышленных отходов на территории ПАО «Сатурн», расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 41. г Омск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части вдоль ангара для хранения промышленных отходов на территории ПАО «Сатурн», расположенного по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, 41.
Начальная цена
1 536 553,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Сатурн
Все закупки и тендеры ПАО Сатурн
Адрес местонахождения
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
42.11.20
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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