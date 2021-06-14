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    Главная / Торги / Продажа недвижимости

    Продажа недвижимости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2021 13:0014.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105821Дата и время окончания срока приема заявок Продажа четырехэтажного производственного корпуса ПК 2, расположенного в центре города Советск. Кадастровые и регистрационные номера объектов:1.Помещение ПК 2 3ий этаж площадь 393,3 кв. м. Кадастровый номер 39:16:01 05 016:0008:27:430:001:004452480:0003:20003 2. Нежилое помещение 406,8 кв. м. кадастровый номер 39:16:01 05 16:0020:27:430:001:004452480:000320004 3. Нежилое помещение площадь 770,8 кв.м. 2 этаж. Регистрационный номер 39-39/005-39/005/010/2015-730/2 4. Нежилое помещение 814 кв.м. 1 этаж. Регистрационный номер 39-39/005-39/005/010/2015-728/2 5. Нежилое помещение площадь 204,6 2 этаж. Регистрационный номер 39-39/005/-39/005/010/2015-729/2 город СоветскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа недвижимости

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    город Советск, улица Искры 1

    Номер извещения

    ГП105821

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Гончарова Ольга Юрьевна

    Предмет договора

    Продажа четырехэтажного производственного корпуса ПК 2, расположенного в центре города Советск. Кадастровые и регистрационные номера объектов:1.Помещение ПК 2 3ий этаж площадь 393,3 кв. м. Кадастровый номер 39:16:01 05 016:0008:27:430:001:004452480:0003:20003 2. Нежилое помещение 406,8 кв. м. кадастровый номер 39:16:01 05 16:0020:27:430:001:004452480:000320004 3. Нежилое помещение площадь 770,8 кв.м. 2 этаж. Регистрационный номер 39-39/005-39/005/010/2015-730/2 4. Нежилое помещение 814 кв.м. 1 этаж. Регистрационный номер 39-39/005-39/005/010/2015-728/2 5. Нежилое помещение площадь 204,6 2 этаж. Регистрационный номер 39-39/005/-39/005/010/2015-729/2

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    14-05-2021 01:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП105821_second_parts_protocol.rtf

    Свительство_пл._204.6_кв.м._2_эт._ПК_1.pdf

    Св_во_ПК_2_3_этаж.jpg

    Св_во_ПК_2_4_этаж.jpg

    Свидетельство_пл._814_кв.м._1_эт._ПК_1.pdf

    Свидетельство_пл._770.8_кв.м._2_эт._ПК_1.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Объект в хорошем состоянии. Здание отапливаемое. Все коммуникации в норме. Протечи отсутствуют. За имуществом следят.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Объект не используется по назначению.

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Гончарова Ольга Юрьевна

    Юридический адрес

    238750, Российская Федерация, Калининградская область, город Советск, Тургенева, 11Б

    Контактный телефон

    +7 952 119-02-59

    Адрес электронной почты

    bm39@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    город Советск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Светлана

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bm39@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 952 119-02-59

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    238750, Российская Федерация, Калининградская область, город Советск, Тургенева, 11Б

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем является участник, который предложил наивысшую цену, но не ниже 0,75% от кадастровой.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Порядочность, платежеспособность.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Лично на месте. По видеосвязи.

    Обременения (ограничения)

    Без ограничений, без обременений.

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Имущество в отличном состоянии.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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