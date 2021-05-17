Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Колодка тормозная композиционная Н-25610

    Колодка тормозная композиционная Н-25610

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105771Дата и время окончания срока приема заявок Колодка тормозная композиционная Н-25610СтерлитамакПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105771

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Колодка тормозная композиционная Н-25610

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.05.2021 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_21.pdf

    Образцы_форм_и_документов..docx

    ДОГОВОР_АО_ВРЗ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВРЗ

    Юридический адрес

    453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124

    Почтовый адрес

    453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124

    Контактный телефон

    +7 3473 29-01-73

    Факс

    +7 3473 29-01-74

    Адрес электронной почты

    ko1@svrz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попков Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Стерлитамак

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Колодка тормозная композиционная Н-25610

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105771Дата и время окончания срока приема заявок Колодка тормозная композиционная Н-25610Стерлитамак

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2021 12:0017.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105771Дата и время вскрытия заявок Колодка тормозная композиционная Н-25610Стерлитамак

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2021 15:0017.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105771Подведение итогов не позднее Колодка тормозная композиционная Н-25610Стерлитамак

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.05.202117.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105771Подведение итогов не позднее Колодка тормозная композиционная Н-25610Стерлитамак

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Колодка тормозная композиционная Н-25610

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРЗ
    Все закупки и тендеры АО ВРЗ

    Адрес местонахождения

    453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124

    Классификатор ОКПД2

    30.2

    Локомотивы железнодорожные и подвижной состав

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колодка тормозная композиционная Н-25610"

    Кол-во: 16200

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП150603
    Выполнение работ по ремонту запасных частей для ремонта вагонов для нужд ООО «Мечел-Транс» в 2021 г.
    Выполнение работ по ремонту запасных частей для ремонта вагонов для нужд ООО «Мечел-Транс» в...
    451523
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.03.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить