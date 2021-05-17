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Номер извещения
ГП105771
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Колодка тормозная композиционная Н-25610
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124
Почтовый адрес
453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124
Контактный телефон
+7 3473 29-01-73
Факс
+7 3473 29-01-74
Адрес электронной почты
ko1@svrz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Стерлитамак
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Колодка тормозная композиционная Н-25610
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105771Дата и время окончания срока приема заявок Колодка тормозная композиционная Н-25610Стерлитамак
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 12:0017.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105771Дата и время вскрытия заявок Колодка тормозная композиционная Н-25610Стерлитамак
Подведение итогов не позднее
17.05.2021 15:0017.05.2021 15:0017.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105771Подведение итогов не позднее Колодка тормозная композиционная Н-25610Стерлитамак
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Колодка тормозная композиционная Н-25610
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124
30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16200
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