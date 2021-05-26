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Номер извещения
ГП105822
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Программа комплексных исследований экологического состояния Обской губы в зоне потенциального воздействия Проекта «Арктик СПГ 2» и на смежной акватории» в 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.05.2021 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14476
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
aleksandra.savotkina@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савоткина Александра Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Программа комплексных исследований экологического состояния Обской губы в зоне потенциального воздействия Проекта «Арктик СПГ 2» и на смежной акватории» в 2021-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 18:00 GMT +326.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105822Дата и время окончания срока приема заявок Программа комплексных исследований экологического состояния Обской губы в зоне потенциального воздействия Проекта «Арктик СПГ 2» и на смежной акватории» в 2021-2023 гг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 18:0026.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105822Дата и время вскрытия заявок Программа комплексных исследований экологического состояния Обской губы в зоне потенциального воздействия Проекта «Арктик СПГ 2» и на смежной акватории» в 2021-2023 гг.Москва
Подведение итогов не позднее
02.07.2021 15:0002.07.2021 15:0002.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105822Подведение итогов не позднее Программа комплексных исследований экологического состояния Обской губы в зоне потенциального воздействия Проекта «Арктик СПГ 2» и на смежной акватории» в 2021-2023 гг.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.07.202102.07.2021 15:0002.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105822Подведение итогов не позднее Программа комплексных исследований экологического состояния Обской губы в зоне потенциального воздействия Проекта «Арктик СПГ 2» и на смежной акватории» в 2021-2023 гг.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Программа комплексных исследований экологического состояния Обской губы в зоне потенциального воздействия Проекта «Арктик СПГ 2» и на смежной акватории» в 2021-2023 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Акватория Обской губы в районе Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторожденияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
71.12.39.113
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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