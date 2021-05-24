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    Главная / Торги / Запрос предложений по отбору организации для выполнения комплекса кадастровых работ для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Касимовском районе (045-ГИ-05-2021)

    Запрос предложений по отбору организации для выполнения комплекса кадастровых работ для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Касимовском районе (045-ГИ-05-2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:5924.05.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110269106Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса кадастровых работРязань, ул. Семашко, д.16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110269106

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений по отбору организации для выполнения комплекса кадастровых работ для нужд филиала АО "Газпром газораспределение Рязанская область" в Касимовском районе (045-ГИ-05-2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.05.2021 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_запросе_предложений_045_ГИ_05_2021.doc

    Документация_045_ГИ_05_2021.doc

    Приложение_1_Проект_договора_045_ГИ_05_2021..docx

    Приложение_2_Техническое_задание_045_ГИ_05_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    Почтовый адрес

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Контактный телефон

    +7 4912 93-76-61

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    okz@ryazanoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юханова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Рязань, ул. Семашко, д.16

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса кадастровых работ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269106Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса кадастровых работРязань, ул. Семашко, д.16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса кадастровых работ

    Начальная цена

    716 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    71.12.35.110

    Услуги в области кадастровой деятельности

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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