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Номер извещения
ГП105883
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.05.2021 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4349
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 10:44 GMT +319.05.2021 10:4419.05.2021 10:44Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.Москва
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105883Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
43.3
08.99.29.150
Документация лота
Кол-во: 1880.77
Кол-во: 8.979
Кол-во: 0.6
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