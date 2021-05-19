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    Главная / Торги / Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.

    Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:4419.05.2021 10:44Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.05.2021 17:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    ДЗЦ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4349

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 10:44 GMT +319.05.2021 10:4419.05.2021 10:44Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105883Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105883Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общестроительных материалов на объект строительства ЧНГКМ, УКПГ-3.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    43.3

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    08.99.29.150

    Асбест

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946187/name/60b894ace1e192.22861655

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента полиэтиленовая с липким слоем Лента ПЭ с липким слоем 0.10x50 ГОСТ 20477-86"

    Кол-во: 1880.77

    "Позиция 2"

    "Асбест хризотиловый А-6К-30 ГОСТ 12871-93"

    Кол-во: 8.979

    "Позиция 3"

    "Шнур теплоизоляционный ШТЭ-150-Р-40 ТУ 5761-001-00126238-00"

    Кол-во: 0.6

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