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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110269148
Уникальный номер закупки
ОМИ-83/2021
Наименование закупки
Поставка товаров по номенклатурной группе: Продукция кабельно- проводниковая
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.05.2021 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
Почтовый адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Контактный телефон
4872 доб. 25 доб. 36 доб. 18
Факс
+7 4872 25-36-18
Адрес электронной почты
t160014@tulagorgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куликова Екатерина Викторовна
Место рассмотрения предложений
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров по номенклатурной группе: Продукция кабельно- проводниковая
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров по номенклатурной группе: Продукция кабельно- проводниковая
Начальная цена
28 176,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТУЛАГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
27.32
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4000.00000
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