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Номер извещения
32110269150
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кондиционеров, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию с проведением инструктажа персонала для нужд АО "РПТП "Гранит"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.05.2021 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Почтовый адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Контактный телефон
+7 4912 30-41-83
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki-office@rptp.org
Ф.И.О. контактного лица
Кубенина Анастасия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
390039, Рязанская область, город Рязань, улица Интернациональная, д. 1 Г.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кондиционеров, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию с проведением инструктажа персонала для нужд АО "РПТП "Гранит"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.202131.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110269150Подведение итогов не позднее Поставка кондиционеров, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию с проведением инструктажа персонала для нужд АО "РПТП "Гранит" 390039, Рязанская область, город Рязань, улица Интернациональная, д. 1 Г.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кондиционеров, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию с проведением инструктажа персонала для нужд АО "РПТП "Гранит"
Начальная цена
366 283,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
390039, Рязанская область, город Рязань, улица Интернациональная, д. 1 Г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РПТП ГРАНИТ
Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ
Адрес местонахождения
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
28.25.12.130
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10.00000
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