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Номер извещения
ГП105764
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка пунктов мойки колес грузового транспорта ПО Москва
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.05.2021 11:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 56883
Адрес электронной почты
Vasilev.KA@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Константин Александрович
Место рассмотрения заявок
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка пунктов мойки колес грузового транспорта ПО Москва
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 18:00 GMT +324.05.2021 18:0024.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105764Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пунктов мойки колес грузового транспорта ПО МоскваМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Закупка пунктов мойки колес грузового транспорта ПО Москва
Официальный сайт, на котором размещена документация
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